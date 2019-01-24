Звезда футбола Роберто Карлос записал видео для узбекистанцев

Звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос накануне визита в Ташкент записал видеообращение для узбекистанцев.

Роберто Карлос посетит Ташкент 28 января. Он проведет мастер-класс для юных футболистов и встретится с детьми из Дома милосердия.

"Привет, узбекистанцы! Уже в понедельник я буду с вами, надеюсь максимально плодотворно провести время. Очень рассчитываю, что вы тоже получите большое удовольствие", - сказал футболист.

Роберто Карлос также примет участие в товарищеском матче: два тайма по 10 минут с участием известных звезд футбола и ветеранов Узбекистана. Звезда футбола по одному тайму сыграет в обеих командах.

Полное обращение смотрите на Sputnik Узбекистан.