Гамлет с гитарой: 81 год со дня рождения Владимира Высоцкого

Легендарный певец, поэт и актер родился в Москве 25 января 1938 года.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта

Первые песни он начал писать в 1960-х годах под псевдонимом Сергей Кулешов. В 1968 году была выпущена первая авторская грампластинка Высоцкого. Всего он создал порядка 600 песен.

Высоцкий сыграл в театре более 20 ролей, снялся почти в 30 художественных фильмах и записал около 10 радиоспектаклей.

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Несмотря на резкую критику со стороны советских властей, Высоцкий стал кумиром эпохи.