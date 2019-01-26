Кличко опозорился в Давосе и насмешил зал - видео

Киевский градоначальник, выступая на экономическом форуме в Давосе, пытался рассказать, как столица Украины внедряет новые технологии, однако не смог выговорить слово "диджитализация".

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко пытается произнести по-английски слово "диджитализация" (digitalization - оцифровыввание, преобразование в цифровую форму).

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На кадрах видно, как Кличко несколько раз пытался выговорить модный современный термин, однако вместо этого каждый раз издавал нечленораздельные звуки, что и вызвало смех среди присутствующих.

Ранее Виталий Кличко уже становился объектом для шуток из-за своего косноязычия. Например, на Новый год он пожелал подписчикам в Twitter "не знать горя, любви, удачи, счастья и особенно здоровья".

Отличился на форуме и брат градоначальника боксер Владимир Кличко.

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По его словам, инвесторов на Украину привлечет "сексуальность".

"Мы сексуальны, и все нас хотят", — сказал Кличко на английском языке.

По мнению бывшего спортсмена, именно поэтому Украина на протяжении многих веков подвергалась агрессии иностранных захватчиков.