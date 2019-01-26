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Движение на трассе в Подмосковье парализовано из-за массовой аварии — видео

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Видео предоставлено очевидцем

Пользователи публикуют фото и видео с места массового ДТП на Симферопольском шоссе в Московской области. Десятки машин застряли на дороге. Дорожную обстановку осложняют погодные условия - в столичном регионе весь день идет сильный снег.

На кадрах, которые прислал один из очевидцев аварии, видно. что по обе стороны от моста скопилась огромная пробка. Несколько машин столкнулись и перегородили шоссе. Сотрудники автоинспекции пытаются разгрузить затор, но ситуация осложняется непогодой.

Место ДТП на Симферопольском шоссе на карте
© Foto : предоставлено очевидцем ДТП
Место ДТП на Симферопольском шоссе на карте
Авария произошла в субботу днем недалеко от подмосковного города Чехов. По данным ГИБДД, столкнулись не менее шестнадцати автомобилей, пострадали два человека.

Причиной ДТП стала сильная метель и гололедица.




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