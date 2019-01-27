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Блокадница: отец сказал матери – все дели поровну

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Людмила Васильевна — одна из тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Воспоминания о том времени она хранит до сих пор.

Кольцо блокады немецко-фашистскими войсками вокруг Ленинграда сомкнулось 8 сентября 1941 года. По замыслу Гитлера, этот город, как и Москва, должен был перестать существовать. 

Людмила Васильевна до сих пор хранит воспоминания о том тяжелом времени.

"Отец сказал матери — все дели поровну. Она пыталась убедить его, что, как мужчине, отцу нужно больше еды, но он велел исполнять поручение. Сказал: если выживу, хорошо, но главное — спасти дочь. И меня спасли, блокаду я пережила", — рассказала Людмила Васильевна корреспонденту Sputnik.

Однажды соседи передали семье две небольшие, размером с грецкий орех, картофелины. Родители аккуратно очистили овощи и сварили из них суп, это был один из самых праздничных дней.

Людмила Васильевна работала учителем физики, но из-за плохого здоровья вынуждена была получить другую специальность — юридическую, хоть очень любила свою работу.

Теги:
Великая Отечественная война, блокада Ленинграда



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