"Шурави, вы были настоящие": почему афганцы с благодарностью едут в Ташкент

Ветеран Афганистана о миссии 40-й армии и о том, почему афганцы до сих пор благодарны советским солдатам.

В феврале 2019 года исполняется 30 лет с момента завершения вывода советских войск из Афганистана. Спустя десятилетия на те далекие события стали смотреть совершенно по-другому, в том числе и сами жители Афганистана.

По словам боевого офицера, участника тех событий, а ныне председателя узбекистанского объединения VETERAN Талъата Мурадова, 40-я армия с честью выполнила свой долг и многое сделала для простых жителей страны.

"Мы сейчас общаемся с гражданами Афганистана, они встречают нас объятьями и говорят: "Шурави, вы настоящие были". Все дело в том, что, в отличие от всех других военных миссий, которые побывали в Афганистане после нас, никто так тесно не работал с населением. Они могли приходить к нам за любой помощью, мы строили там больницы и школы, целые микрорайоны оставили, поднимали сельское хозяйство и производство. Так что могу сказать с уверенностью, что мы свою задачу выполнили с честью", — отметил Мурадов в интервью Sputnik Узбекистан.

Офицер добавил, что в период присутствия советских войск в Афганистане удавалось эффективно противодействовать наркотрафику из этой страны, а также пресекать деятельность только зарождавшихся тогда террористических группировок.

"Если в те годы Афганистан перерабатывал порядка 7% от общемирового объема наркотиков, то сегодня эта цифра выросла в несколько раз. Мы хоть как-то сдерживали этот процесс", — подчеркнул Мурадов.

При этом он уверен, что решение афганской проблемы возможно только мирным путем - через экономические и торговые проекты. Именно в этом направлении ведет свою политику в отношении южного соседа Узбекистан.