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Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте

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Чемпион мира-2002 Роберто Карлос во время визита в Узбекистан успел поиграть в футбол с юными учениками спортшкол и ветеранами "Пахтакора" и сборной Узбекистана.

Знаменитый игрок также наградил победителей турнира среди детских домов Узбекистана.

А самому Карлосу подарили традиционный чапан и тюбетейку.

Как проходил визит легендарного футболиста в Ташкент, смотрите на видео Sputnik.

Теги:
Роберто Карлос



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