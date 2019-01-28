Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте

Знаменитый игрок также наградил победителей турнира среди детских домов Узбекистана.
А самому Карлосу подарили традиционный чапан и тюбетейку.
Как проходил визит легендарного футболиста в Ташкент, смотрите на видео Sputnik.
Чемпион мира-2002 Роберто Карлос во время визита в Узбекистан успел поиграть в футбол с юными учениками спортшкол и ветеранами "Пахтакора" и сборной Узбекистана.
Знаменитый игрок также наградил победителей турнира среди детских домов Узбекистана.
А самому Карлосу подарили традиционный чапан и тюбетейку.
Как проходил визит легендарного футболиста в Ташкент, смотрите на видео Sputnik.
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