Неудачное похищение: девушку в бурке дважды роняют на лестницу

Все пошло не совсем так, как полагалось: по дороге парень дважды роняет девушку и падает вместе с ней, сначала не заметив ступенек, а затем оступившись.

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео неудачного похищения невесты в Северной Осетии.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчины в папахах подбегают к идущей в торговый центр девушке, после чего один из парней набрасывает на девушку бурку, берет на руки и пытается быстро отнести к машине.

Однако все пошло не совсем так, как полагалось: по дороге парень дважды роняет девушку и падает вместе с ней, сначала не заметив ступенек, а затем оступившись.

Полиция в Северной Осетии начала проверку по факту похищения девушки.