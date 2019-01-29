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Неудачное похищение: девушку в бурке дважды роняют на лестницу

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Все пошло не совсем так, как полагалось: по дороге парень дважды роняет девушку и падает вместе с ней, сначала не заметив ступенек, а затем оступившись.

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео неудачного похищения невесты в Северной Осетии.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчины в папахах подбегают к идущей в торговый центр девушке, после чего один из парней набрасывает на девушку бурку, берет на руки и пытается быстро отнести к машине.

Однако все пошло не совсем так, как полагалось: по дороге парень дважды роняет девушку и падает вместе с ней, сначала не заметив ступенек, а затем оступившись.

Полиция в Северной Осетии начала проверку по факту похищения девушки.




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