Мурадов: узбекские воины-интернационалисты не отсиживались на пенсии

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов подчеркнул, что в военной операции СССР в Афганистане принимали участие видные генералы и командиры - уроженцы Узбекистана. Кроме того, многие из тех, кто участвовал в этих событиях, проявили себя во внешнеполитической сфере.
"Наши сограждане, прошедшие афганскую войну, сегодня не просто отсиживаются где-то на пенсии, а вносят огромный вклад в развитие страны. Только вдумайтесь: из числа ветеранов Афганистана у нас вышли семь послов, среди которых и первый посол Узбекистана в России профессор Юсуф Абдуллаев, и первый посол республики в Казахстане Насыр Якубов, и возглавлявший 16 лет дипмиссию Узбекистана в Иране Ильхом Акрамов, и Шавкат Хамракулов - чрезвычайный посол в США, и многие другие. Эти люди по сей день применяют свои знания и опыт на благо Узбекистана", — с гордостью отметил Талъат Мурадов в интервью Sputnik Узбекистан.