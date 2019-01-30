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Мурадов: узбекские воины-интернационалисты не отсиживались на пенсии

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik / Рамиз Бахтияров

Председатель объединения VETERAN рассказал о плеяде узбекских дипломатов, прошедших афганскую войну.

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов подчеркнул, что в военной операции СССР в Афганистане принимали участие видные генералы и командиры - уроженцы Узбекистана. Кроме того, многие из тех, кто участвовал в этих событиях, проявили себя во внешнеполитической сфере.

"Наши сограждане, прошедшие афганскую войну, сегодня не просто отсиживаются где-то на пенсии, а вносят огромный вклад в развитие страны. Только вдумайтесь: из числа ветеранов Афганистана у нас вышли семь послов, среди которых и первый посол Узбекистана в России профессор Юсуф Абдуллаев, и первый посол республики в Казахстане Насыр Якубов, и возглавлявший 16 лет дипмиссию Узбекистана в Иране Ильхом Акрамов, и Шавкат Хамракулов - чрезвычайный посол в США, и многие другие. Эти люди по сей день применяют свои знания и опыт на благо Узбекистана", — с гордостью отметил Талъат Мурадов в интервью Sputnik Узбекистан.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В феврале исполняется ровно 30 лет с завершения вывода советских войск из Афганистана. В Ташкенте 1 февраля состоится большая конференция с участием представителей ветеранских организаций всех стран бывшего Союза. В этот же день у мемориала "Скорбящая мать" будут торжественно представлены списки всех 1515 узбекистанцев, погибших во время военной операции с 1979 по 1989 годы. Кроме того, до 15 февраля по всей республике пройдут мероприятия по чествованию и поддержке семей воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий.

Теги:
дипломаты, Ветераны, Посол, Афганистан, Узбекистан



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