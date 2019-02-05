Полная концентрация: узбекский боксер ждет встречи с соперником - видео

Улучшение позиции в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) позволит значительно снизить размер страховых обязательств по кредитам, получаемых под гарантию экспортно-кредитных агентств.

Полиция считает, что речь в данном случае идет об умышленном поджоге. Задержана 40-летняя женщина, проживающая в этом доме. Соседи утверждают, что она поссорилась с соседом-пожарным, и таким образом свела с ним счеты.