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Полная концентрация: узбекский боксер ждет встречи с соперником - видео

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НОК Узбекистана

Ближайший поединок профессиональный боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов проведет 9 марта в Нью-Йорке.

Пока имя соперника не назвали, узбекистанец упорно тренируется.

Как Шахрам Гиясов готовится к бою, смотрите на видео.  




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