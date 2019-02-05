Полная концентрация: узбекский боксер ждет встречи с соперником - видео

Пока имя соперника не назвали, узбекистанец упорно тренируется.
Как Шахрам Гиясов готовится к бою, смотрите на видео.
Ближайший поединок профессиональный боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов проведет 9 марта в Нью-Йорке.
Пока имя соперника не назвали, узбекистанец упорно тренируется.
Как Шахрам Гиясов готовится к бою, смотрите на видео.
Эпичное падение футбольного тренера Жозе Моуринью перед началом матча Континентальной хоккейной лиги разошлось на мемы.
Взрослые птицы оставили гнезда, потому что не могли добыть пищу из-за резкого понижения уровня воды в местах их обитания.
Малышам-пандам в заповеднике Волун (Китай) устроили праздник в честь китайского Нового года. Сотрудники заказника украсили их вольер и разложили там игрушки.
Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и поручил больше не инициировать переговоры по этому вопросу.
Хуснутдин Нуруддинович Хасилов будет исполнять обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари"
Улучшение позиции в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) позволит значительно снизить размер страховых обязательств по кредитам, получаемых под гарантию экспортно-кредитных агентств.
Полиция считает, что речь в данном случае идет об умышленном поджоге. Задержана 40-летняя женщина, проживающая в этом доме. Соседи утверждают, что она поссорилась с соседом-пожарным, и таким образом свела с ним счеты.