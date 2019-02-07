09:19 07 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Видео

Восточный дрифт: девушка в хиджабе поразила Сеть мастерством вождения - видео

Получить короткую ссылку
15810

Новости

Все новости
Все новости
www.facebook.com/Арсен Артыкбаев

Восточные девушки могут многое, и рискованные трюки на автомобиле им тоже подвластны.

Видео с девушкой в хиджабе, которая ловко управляет автомобилем, входя в управляемые заносы, быстро распространилось в соцсетях.

Как автоледи удается сохранять концентрацию во время опасного развлечения, смотрите на видео.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Идеи для горячих образов на День всех влюбленных
Лучшие образы для девушек в День святого Валентина
Американец снимает реалистичные сцены с игрушками
Американец "оживляет" имперцев из "Звездных войн" и покемонов – видео
Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054