Восточный дрифт: девушка в хиджабе поразила Сеть мастерством вождения - видео

Видео с девушкой в хиджабе, которая ловко управляет автомобилем, входя в управляемые заносы, быстро распространилось в соцсетях.
Как автоледи удается сохранять концентрацию во время опасного развлечения, смотрите на видео.
Восточные девушки могут многое, и рискованные трюки на автомобиле им тоже подвластны.
Видео с девушкой в хиджабе, которая ловко управляет автомобилем, входя в управляемые заносы, быстро распространилось в соцсетях.
Как автоледи удается сохранять концентрацию во время опасного развлечения, смотрите на видео.
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