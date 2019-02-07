Восточный дрифт: девушка в хиджабе поразила Сеть мастерством вождения - видео

Восточные девушки могут многое, и рискованные трюки на автомобиле им тоже подвластны.

Видео с девушкой в хиджабе, которая ловко управляет автомобилем, входя в управляемые заносы, быстро распространилось в соцсетях.

Как автоледи удается сохранять концентрацию во время опасного развлечения, смотрите на видео.