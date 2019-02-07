Спасатели разбирают завалы рухнувшего дома в Стамбуле - видео

В результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле погибли по меньшей мере три человека, 12 жильцов получили ранения.

Стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов выжившую пятилетнюю девочку. Она находилась под плитами порядка 18 часов. О ее состоянии не сообщатся.

REUTERS / Huseyin Aldemir В Турции рухнул многоэтажный дом, под завалами люди - видео

В рухнувшем доме 14 жилых квартир, всего в здании зарегистрированы 43 человека.

Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.

В настоящее время специалисты продолжают разбирать завалы. В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.

В качестве возможной версии ЧП рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.