Спасатели разбирают завалы рухнувшего дома в Стамбуле - видео

Стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов выжившую пятилетнюю девочку. Она находилась под плитами порядка 18 часов. О ее состоянии не сообщатся.
В рухнувшем доме 14 жилых квартир, всего в здании зарегистрированы 43 человека.
Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.
В настоящее время специалисты продолжают разбирать завалы. В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.
В качестве возможной версии ЧП рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.