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Спасатели разбирают завалы рухнувшего дома в Стамбуле - видео

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© Фото: Anadolu

В результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле погибли по меньшей мере три человека, 12 жильцов получили ранения.

Стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов выжившую пятилетнюю девочку. Она находилась под плитами порядка 18 часов. О ее состоянии не сообщатся.

Рухнувший дом в Стамбуле
REUTERS / Huseyin Aldemir
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В рухнувшем доме 14 жилых квартир, всего в здании зарегистрированы 43 человека.

Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.

В настоящее время специалисты продолжают разбирать завалы. В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.

В качестве возможной версии ЧП рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.




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