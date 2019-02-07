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Две армии в одном подвале: волгоградец превратил дом в невероятный музей войны

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Ruptly

Невероятную коллекцию оружия, обмундирования и снаряжения немецкой и советской армий времен Сталинградской битвы собрал у себя дома житель Волгограда Александр Егоров.

С виду это вполне обычный частный дом, каких много в Советском районе Волгограда. Два этажа, чисто выметенный двор, бегает кошка. Но внешность обманчива.

На входе в подвал бросается в глаза невысокая урна из латуни. Мирный с виду толстый бочонок 74 года назад нес смерть защитникам Сталинграда – это гильза от 211-миллиметровой немецкой мортиры. Самого крупнокалиберного орудия, использовавшегося в Сталинградской битве.

Вошедших встречают взглядами в упор десяток крепких мужчин с оружием в руках. Они настолько реалистичны, что не сразу понимаешь – это не живые люди, а манекены. Хозяин коллекции – генерал-майор полиции Александр Егоров доволен: он потратил немало времени, подбирая своим «удальцам» наиболее реалистичный внешний вид и позу.

40 манекенов – советские солдаты, политруки и офицеры, а также немецкие танкисты, стрелки, гренадеры, саперы и жандармы – гордость Александра Егорова. В зависимости от внешности манекена хозяин коллекции подбирает каждому подходящий образ, а порой и имя.

Теги:
музей, коллекции, оружие, Видео, YouTube, Волгоград



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