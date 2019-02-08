Создатель ансамбля "Каскад" об узбеке-самородке и первом концерте в Афгане

Руководитель первого состава легендарного музыкального коллектива "Каскад" Андрей Сухов вспоминает, как искал артистов в условиях боевых действий и чем ему запомнился первый концерт в Баграме.

Афганские военные песни как явление появились в самом начале войны в Афганистане. Как правило, авторами этих песен были бойцы элитных спецподразделений. Имена авторов порой были засекречены, а их песни исполнялись у костра, под гитару.

Группа "Каскад" стала первым коллективом, исполнившая эти песни "по-взрослому", на сцене. У них была своя шоу-программа – с фокусником, эквилибристом, женскими подпевками.

На серьезных официальных мероприятиях группа пела песни про комсомол, а в отдаленных гарнизонах — композиции полные "окопной правды". Вывоз неофициальных записей группы "Каскад" в СССР в скором времени был приравнен к контрабанде. Но уже в 1984 году музыка афганской войны звучала по всему огромному Союзу.

Как создавался коллектив и чем он поразил публику на первом выступлении, основатель "Каскада" Андрей Сухов рассказывает беседе с корреспондентом Sputnik.

"Мы ездили по полкам и отбирали людей. У меня много талантливых ребят были - вот Кирилл Подойницын, он и сегодня солист группы. Из медсестер и официанток собирали бэк-вокал, чтобы разбавить мужской коллектив. Фокусник был у нас, экстремал, который на велосипеде катался по проволоке. Музыкант-узбек играл на национальном инструменте, похожим на скрипку. Совершенно уникальный парень. В общем первый концерт к 9 мая в Баграме мы шикарный сделали", — вспоминает Сухов.

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