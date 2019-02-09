Сорок лет исламской революции: как празднует Иран

Несмотря на то, что в стране главенствует ислам, там представлены и другие мировые религии: иудаизм и, конечно, христианство.
В стране сделана ставка на построение собственной высоко технологичной промышленности.
Иран празднует юбилей исламской революции. Спустя четыре десятка лет официальный Тегеран продолжает гордиться достижениями страны после свержения власти шаха.
Несмотря на то, что в стране главенствует ислам, там представлены и другие мировые религии: иудаизм и, конечно, христианство.
В стране сделана ставка на построение собственной высоко технологичной промышленности.
Руководитель первого состава легендарного музыкального коллектива "Каскад" Андрей Сухов вспоминает, как искал артистов в условиях боевых действий и чем ему запомнился первый концерт в Баграме.
Живущие в Чикаго узбеки оплатили артезианский колодец в африканском Камеруне.
Уроженец Панджшерского ущелья, выпускник Московского ВГИКа и до недавнего времени гендиректор киностудии "Афганфильм" Ибрагим Арифи откровенно рассказывает о драматических событиях последних лет.
Невероятную коллекцию оружия, обмундирования и снаряжения немецкой и советской армий времен Сталинградской битвы собрал у себя дома житель Волгограда Александр Егоров.