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Сорок лет исламской революции: как празднует Иран

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Иран празднует юбилей исламской революции. Спустя четыре десятка лет официальный Тегеран продолжает гордиться достижениями страны после свержения власти шаха.

Несмотря на то, что в стране главенствует ислам, там представлены и другие мировые религии: иудаизм и, конечно, христианство.

В стране сделана ставка на построение собственной высоко технологичной промышленности.

Теги:
Ислам, Тегеран, Иран



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