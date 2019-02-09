Сорок лет исламской революции: как празднует Иран

Иран празднует юбилей исламской революции. Спустя четыре десятка лет официальный Тегеран продолжает гордиться достижениями страны после свержения власти шаха.

Несмотря на то, что в стране главенствует ислам, там представлены и другие мировые религии: иудаизм и, конечно, христианство.

В стране сделана ставка на построение собственной высоко технологичной промышленности.