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Кот увидел свою "копию" и впал в ступор – забавное видео

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© Youtube / 小ゆき

Хозяева решили представить своему домашнему питомцу его игрушечную копию. Тот прижал уши и поднял лапу в ожидании нападения.

Видео с рыжим котом, который встретился со своей "копией", набрало миллионы просмотров в интернете. 

На кадрах видно, что животное напугано, шокировано и будто надеется на помощь хозяина.

Теги:
Животные, кот



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