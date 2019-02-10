Кот увидел свою "копию" и впал в ступор – забавное видео

Хозяева решили представить своему домашнему питомцу его игрушечную копию. Тот прижал уши и поднял лапу в ожидании нападения.

Видео с рыжим котом, который встретился со своей "копией", набрало миллионы просмотров в интернете.

На кадрах видно, что животное напугано, шокировано и будто надеется на помощь хозяина.