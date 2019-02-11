Куда его вставить: видео с блондинкой на заправке позабавило Сеть

Тщетные попытки блондинки заправить машину рассмешили не только авторов ролика, но и многих пользователей Интернета.
Как девушка искала подход к автомобилю, смотрите на видео.
Девушка, приехавшая на электрокаре Tesla Model S на обычную заправку, долго не могла понять, куда же вставляется шланг для подачи бензина.
Тщетные попытки блондинки заправить машину рассмешили не только авторов ролика, но и многих пользователей Интернета.
Как девушка искала подход к автомобилю, смотрите на видео.
В столице Казахстана тренируется команда FC Kairat Blind Football Team (футбол для игроков с поражением зрения) — единственная не только в стране, но и в Центральной Азии.
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