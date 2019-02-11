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Куда его вставить: видео с блондинкой на заправке позабавило Сеть

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© Sputnik / Алексей Куденко

Девушка, приехавшая на электрокаре Tesla Model S на обычную заправку, долго не могла понять, куда же вставляется шланг для подачи бензина.

Тщетные попытки блондинки заправить машину рассмешили не только авторов ролика, но и многих пользователей Интернета.

Как девушка искала подход к автомобилю, смотрите на видео.




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