Книжный клад: как выглядит подаренная Усмановым уникальная библиотека

Пока строится здание Центра исламской цивилизации, рукописи и книги зарубежных авторов из собрания всемирно известного востоковеда и библиографа Роберта Джонса находятся в Институте востоковедения АН.
Абдухалимов подчеркивает, что библиотека вызвала ажиотаж у специалистов Института.
"Многие ученые даже отложили на время свои рукописи и переключились на изучение трудов европейских авторов, которых так долго не хватало Узбекистану", - говорит он.
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