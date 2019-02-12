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Книжный клад: как выглядит подаренная Усмановым уникальная библиотека

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Вице-президент Академии наук Республики Узбекистан Бахром Абдухалимов считает, что подаренная Алишером Усмановым коллекция книг придаст новый импульс востоковедческой науке в республике.

Пока строится здание Центра исламской цивилизации, рукописи и книги зарубежных авторов из собрания всемирно известного востоковеда и библиографа Роберта Джонса находятся в Институте востоковедения АН. 

Абдухалимов подчеркивает, что библиотека вызвала ажиотаж у специалистов Института.

"Многие ученые даже отложили на время свои рукописи и переключились на изучение трудов европейских авторов, которых так долго не хватало Узбекистану", - говорит он.

Без этих книг история Узбекистана неполноценна: ученый о коллекции Усманова

Взгляните на бесценный подарок Усманова республике благодаря Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Культура, книги, Алишер Усманов, Узбекистан



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