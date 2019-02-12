Книжный клад: как выглядит подаренная Усмановым уникальная библиотека

Пока строится здание Центра исламской цивилизации, рукописи и книги зарубежных авторов из собрания всемирно известного востоковеда и библиографа Роберта Джонса находятся в Институте востоковедения АН.

Абдухалимов подчеркивает, что библиотека вызвала ажиотаж у специалистов Института.

"Многие ученые даже отложили на время свои рукописи и переключились на изучение трудов европейских авторов, которых так долго не хватало Узбекистану", - говорит он.

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