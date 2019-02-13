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Беспечность водителя легкового авто возмутила Сеть - видео

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Facebook/UKJailNews/videos

Водитель легкового авто случайно пропустил нужный поворот и решил исправить ситуацию, совершив маневр прямо посреди автобана.

Тяжелым фурам пришлось пытаться объехать внезапно появившуюся у них на пути машину, но это закончилось для них плачевно.

Как из-за беспечности одних на дороге страдают другие, смотрите на видео.




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