Беспечность водителя легкового авто возмутила Сеть - видео

Тяжелым фурам пришлось пытаться объехать внезапно появившуюся у них на пути машину, но это закончилось для них плачевно.
Как из-за беспечности одних на дороге страдают другие, смотрите на видео.
Водитель легкового авто случайно пропустил нужный поворот и решил исправить ситуацию, совершив маневр прямо посреди автобана.
Тяжелым фурам пришлось пытаться объехать внезапно появившуюся у них на пути машину, но это закончилось для них плачевно.
Как из-за беспечности одних на дороге страдают другие, смотрите на видео.
Узбекистанцы могут гордиться - у них в стране появился новый герой!
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Вице-президент Академии наук Республики Узбекистан Бахром Абдухалимов считает, что подаренная Алишером Усмановым коллекция книг придаст новый импульс востоковедческой науке в республике.
Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите первую серию.
Деятельность Узбекско-американской ассоциации в Чикаго началась 10 лет назад в подвале дома эмигранта из Узбекистана, а сейчас на ее праздники приходят тысячи человек.
В "Узбекистон темир йуллари" объяснили, что повышение стоимости билетов призвано покрыть расходы, связанные с обслуживанием поездов.
Президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов выразил надежду, что хоккей будет развиваться и за пределами столицы Узбекистана.