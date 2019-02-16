09:17 16 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Видео

Опубликовано видео тренировки, во время которой травмировался Владимир Путин

Получить короткую ссылку
46 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Михаил Климентьев

Президент России провел тренировку на татами во время посещения спортивного центра в Сочи и на спарринге повредил палец. Видео тренировки попало в Сеть.

Владимир Путин в спортивном комплексе "Юг-спорт" в Сочи пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повёл часовую тренировку.

Азиз Камилов
© НОК Узбекистана
Какую задачу поставили перед новым главой Федерации дзюдо Узбекистана

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приёмы, Путин потренировался на татами со многими спортсменами.

Однако в тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а, завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Возвращение домой.
"Солнце в подтеках сажи": к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Ледовые баталии: матч чемпионата Узбекистана по хоккею
Лед и пламень в Ташкенте, или Хоккейные баталии по-узбекски
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054