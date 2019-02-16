Опубликовано видео тренировки, во время которой травмировался Владимир Путин

Президент России провел тренировку на татами во время посещения спортивного центра в Сочи и на спарринге повредил палец. Видео тренировки попало в Сеть.

Владимир Путин в спортивном комплексе "Юг-спорт" в Сочи пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повёл часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приёмы, Путин потренировался на татами со многими спортсменами.

Однако в тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а, завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.