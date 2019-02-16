Силиконовая певичка, или Как резиновая курица исполнила мировой хит - видео

Видеоблогер сделал забавный кавер на песню Despacito.
Он использовал кричащую резиновую курицу, однако вышло вполне узнаваемо и необычно.
Смотрите видео с резиновой исполнительницей, которое стало вирусным в интернете.
Известная во всем мире песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси стала одной из самых успешных композиций последних лет. Это доказывает и видео, появившееся на Сети, на котором хит исполняет резиновая птица.
Видеоблогер сделал забавный кавер на песню Despacito.
Он использовал кричащую резиновую курицу, однако вышло вполне узнаваемо и необычно.
Смотрите видео с резиновой исполнительницей, которое стало вирусным в интернете.
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