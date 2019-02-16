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Силиконовая певичка, или Как резиновая курица исполнила мировой хит - видео

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Скриншот с видео

Известная во всем мире песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси стала одной из самых успешных композиций последних лет. Это доказывает и видео, появившееся на Сети, на котором хит исполняет резиновая птица.

Видеоблогер сделал забавный кавер на песню Despacito.

Он использовал кричащую резиновую курицу, однако вышло вполне узнаваемо и необычно.

Смотрите видео с резиновой исполнительницей, которое стало вирусным в интернете.

Теги:
песня



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