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Момент обрушения в университете Петербурга попало на видео

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© Sputnik / Александр Гальперин

Во время ЧП в университете ИТМО шли занятия, и по счастливой случайности никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 81 человек.

Очевидец, находящийся в здании в момент обрушения, опубликовал видео первых секунд ЧП.

Обрушение плит перекрытия в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО
© Sputnik / Александр Гальперин
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На кадрах видно, как со стены и потолка начинает постепенно опадать штукатурка, а затем происходит резкое обрушение конструкции.

Инцидент произошел на улице Ломоносова в доме № 9, где обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж. В администрации вуза заявили, что в здании велись строительные работы. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Из здания эвакуировали 81 человека.




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