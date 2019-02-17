Момент обрушения в университете Петербурга попало на видео

Очевидец, находящийся в здании в момент обрушения, опубликовал видео первых секунд ЧП.
На кадрах видно, как со стены и потолка начинает постепенно опадать штукатурка, а затем происходит резкое обрушение конструкции.
Инцидент произошел на улице Ломоносова в доме № 9, где обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж. В администрации вуза заявили, что в здании велись строительные работы. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Из здания эвакуировали 81 человека.