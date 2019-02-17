Впечатляюще и страшно: на Сицилии проснулся вулкан Этна - видео

Вулкан Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе, его высота составляет 3295 метров над уровнем моря.

На вершине горы Этна в Сицилии снова появились клубы дыма. Аэропорт Катании ограничил свои рейсы только четырьмя прилетами и вылетами в час из-за рассеивания пепла в небе.

Этна, самый большой из трех действующих вулканов Италии и самый большой в Европе, находится на высоте 3330 метров (11000 футов).

Последний раз Этна был активен в декабре прошлого года. Тогда за извержением последовало землетрясение, которое привело к повреждению нескольких зданий, а пепел накрыл близлежащие населенные пункты. Местным жителям рекомендовали покинуть их.

В марте прошлого года ученые сообщили, что Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год по очень пологому склону с наклоном 1-3 градуса. Это происходит из-за того, что вулкан расположен на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений.