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Эксперт: американские СМИ, не выдержав конкуренции, пожаловались Цукербергу

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Политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал блокировку в Facebook страниц четырех проектов Maffick Media (частично принадлежит Ruptly): In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen.

Проекты публикуют видеоматериалы об истории, новостных событиях, социальных проблемах и окружающей среде, пишет РИА Новости. Аккаунты заблокировали в течение нескольких часов после выхода на CNN материала, "разоблачающего" связь этих проектов с RT. В сюжете говорилось, что "те, кто смотрит эти видеоролики, не отдают себе отчета в том, что созданы они на российские деньги".

Симоньян о блокировке в Facebook: это геополитическое противостояние
© Ruptly
Симоньян о блокировке в Facebook: никто уже не пытается верить в свободу

"Одна из основ демократии - рыночная конкуренция. И в этой интеллектуальной конкуренции американские средства массовой информации оказались неспособной к серьезной конкуренции барышней, потому обиделись, поплакались в жилетку Цукербергу. А тот рубильничком - и нет аккаунтов. То же самое было со Sputnik", - говорит Гаспарян.

Политолог подчеркивает, что раньше бан в Facebook надо было заслужить, а "сейчас для этого ничего делать не нужно, достаточно просто написать что-то кириллицей".

"Очевидно, если человек пишет на русском, он уже представляет серьезную опасность для американской демократии. Никого не смущает, что он пишет о прогнозе погоды, или как рождаются гиппопотамы. Там же, наверняка, есть какой-то скрытый текст", - иронизирует эксперт.

Подробности - в нашем видео.

Теги:
США, Владимир Путин, Россия



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