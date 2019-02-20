Парень не смог, а девушка справилась за секунды - забавное видео с автомойки

Девушка на этом видео доказала, что с задачей помыть машину представительницы прекрасного пола справляются не хуже мужчин, а иногда даже лучше.

Пока один из посетителей автомойки с самообслуживанием соображал, как же правильно мыть машину, его спутница не выдержала и решила сделать все сама.

Кто в итоге справился с задачей, а кто нет, смотрите на видео.