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Парень не смог, а девушка справилась за секунды - забавное видео с автомойки

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vk.com/rostovnadonu

Девушка на этом видео доказала, что с задачей помыть машину представительницы прекрасного пола справляются не хуже мужчин, а иногда даже лучше.

Пока один из посетителей автомойки с самообслуживанием соображал, как же правильно мыть машину, его спутница не выдержала и решила сделать все сама.

Кто в итоге справился с задачей, а кто нет, смотрите на видео.




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