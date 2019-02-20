Парень не смог, а девушка справилась за секунды - забавное видео с автомойки

Пока один из посетителей автомойки с самообслуживанием соображал, как же правильно мыть машину, его спутница не выдержала и решила сделать все сама.
Кто в итоге справился с задачей, а кто нет, смотрите на видео.
Девушка на этом видео доказала, что с задачей помыть машину представительницы прекрасного пола справляются не хуже мужчин, а иногда даже лучше.
Пока один из посетителей автомойки с самообслуживанием соображал, как же правильно мыть машину, его спутница не выдержала и решила сделать все сама.
Кто в итоге справился с задачей, а кто нет, смотрите на видео.
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Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите третью серию.
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