Новый тренд: как узбеки скупают уникальные номера за миллионы - видео

В Сети появилось видео, на кадрах которого узбекистанец устанавливает новый номерной знак на свой автомобиль.

Примечательно то, что автомобильный номер 01 571 PEA можно причислить к одному из уникальных. Дело в том, что 571 – год рождения пророка Мухаммеда. Автолюбитель не скрывает радости.

Был ли номер куплен на аукционе или мужчине просто улыбнулась удача, пока неизвестно.

"Да поможет вам всем Аллах получить такие номера", - говорит мужчина на видео.

В последнее время такие номера пользуются все большей популярностью. Найти или купить подобный номер – значит следовать новому тренду, который так быстро распространился среди водителей.

"А знаете, что значат эти три буквы? Пророк сказал - не обманывайте", - шутит автолюбитель.

Это видео быстро распространилось по популярным в Узбекистане Telegram-каналам. Напомним, что недавно другой автомобильный номер 01 571 SAV был куплен на аукционе в Узбекистане за 220 млн сумов.

Ранее сообщалось, что согласно решению кабмина № 683 от 31.08.17, на автомобильные номера с востребованными комбинациями цифр и букв может быть назначена начальная ставка для продажи на аукционе в размере 150 МЗРП.