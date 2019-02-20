Зима по-ташкентски: февраль дразнит узбекистанцев неуловимым снегом — видео

В ряде регионов Узбекистана в эти дни прошли обильные снегопады. В Самарканд на время вернулась настоящая снежная зима, а вот в Ташкенте снежинки припорошили газоны и ветви деревьев, но на дорогах моментально превратились в лужи.

В узбекской столице стеной идет снег, переходящий в моросящий дождь. Снежные зимы для Ташкента и так редкость, поэтому дети всегда с нетерпением ждут снега, но и в этот раз, к их великому разочарованию, снежинки тают, не успев коснуться тротуаров. Если на ветках деревьев в парках снег еще держится, то на тротуарах и автомагистралях он моментально тает.

На дорогах сохраняется сложная обстановка. ГУВД столицы призывает водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Нестабильная погода с осадками продлится в столичном регионе до четверга, а уже в пятницу синоптики обещают +10 градусов и солнце.

Как выглядит зима по-ташкентски, смотрите на видео Sputnik Узбекистан.