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Настоящий пират: мужчина прокатился на льдине и не разлил пиво - видео

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Лавры капитана Джека Воробья не дают покоя многим смельчакам, герой этого видео тоже решил доказать, что он способен покорить водную стихию.

Мужчина сломал борт замерзшего бассейна, из которого хлынул поток воды. Герой видео сумел удержать равновесие, стоя на льдине, и даже не пролил пиво.

Музыка из фильма "Пираты Карибского моря" только добавила этому видео зрелищности.




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