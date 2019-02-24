Как Майя встретила Рекса: эта история любви трогает до слез

Недавно в интернете появился трогательный видеоролик из Челябинска, на котором сотрудник ДПС остановил поток автомобилей для того, чтобы хромая собака могла перейти дорогу. У этой истории оказалось неожиданное и романтичное продолжение.

Хромой дворняжкой оказалась Майя: она спешила к своему возлюбленному Рексу. Ради Рекса Майя сбежала из теплого дома, в котором прожила пять лет.

Бывшие хозяева забрали ее из приюта. Однажды она сбежала, ее долго не могли найти, пока не заметили на парковке рядом с озером. Любимицу семьи вернули домой, но через какое-то время она снова сбежала. Оказалось, что она убегает к возлюбленному Рексу, который тоже страдал, отказывался от еды, скучая по Майе.

Тогда было принято решение оставить Майю на парковке и не разлучать собак. Теперь бывшая семья Майи частенько ходит в гости к влюбленной парочке.