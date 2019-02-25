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Видео столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии

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Видео AP и RUPTLY

По данным властей Колумбии, в результате ожесточенных столкновений в районе пограничных переходов у города Кукута пострадали 285 человек.

Ожесточенные столкновения сторонников венесуэльской оппозиции с полицией и сотрудниками Нацгвардии произошли в субботу, 23 февраля, сразу в нескольких регионах Венесуэлы.

Виктор Баранец
© Foto : Photo: courtesy of Viktor Baranets
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Беспорядки вспыхнули из-за попыток противников действующего президента Николаса Мадуро доставить в Венесуэлу иностранную гуманитарную помощь, несмотря на категорическое несогласие властей.

Представители правительства Венесуэлы заявляют, что утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу.

Администрация президента Колумбии сообщила о 285 раненых, в первую очередь из-за слезоточивого газа.

 




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