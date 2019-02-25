Видео столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии

Ожесточенные столкновения сторонников венесуэльской оппозиции с полицией и сотрудниками Нацгвардии произошли в субботу, 23 февраля, сразу в нескольких регионах Венесуэлы.
Беспорядки вспыхнули из-за попыток противников действующего президента Николаса Мадуро доставить в Венесуэлу иностранную гуманитарную помощь, несмотря на категорическое несогласие властей.
Представители правительства Венесуэлы заявляют, что утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу.
Администрация президента Колумбии сообщила о 285 раненых, в первую очередь из-за слезоточивого газа.