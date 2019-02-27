"Пожаритесь на славу": опасная сауна в Паркентском районе – видео

Хозяева сауны в Паркентском районе над техникой безопасности особо "не парились".

В Сети появилось видео, на кадрах которого очевидец решил поделиться своими впечатлениями от посещения сауны.

На кадрах электропечь, стоящая в помещении, искрится от любого неловкого движения посетителя.

"Я не знаю, насколько это безопасно, но, наверное, у них техническое обслуживание проходит. Они вот это все проверяют", - сказал недовольный посетитель.

Это видео моментально разлетелось по популярным Telegram-каналам Узбекистана и стало настоящим хитом.

Ответа от хозяев заведения пока не последовало.

"Добро пожаловать, ребята! Пожаритесь на славу!", - шутит посетитель сауны.