"Пожаритесь на славу": опасная сауна в Паркентском районе – видео

В Сети появилось видео, на кадрах которого очевидец решил поделиться своими впечатлениями от посещения сауны.
На кадрах электропечь, стоящая в помещении, искрится от любого неловкого движения посетителя.
"Я не знаю, насколько это безопасно, но, наверное, у них техническое обслуживание проходит. Они вот это все проверяют", - сказал недовольный посетитель.
Это видео моментально разлетелось по популярным Telegram-каналам Узбекистана и стало настоящим хитом.
Ответа от хозяев заведения пока не последовало.
"Добро пожаловать, ребята! Пожаритесь на славу!", - шутит посетитель сауны.