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"Пожаритесь на славу": опасная сауна в Паркентском районе – видео

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Хозяева сауны в Паркентском районе над техникой безопасности особо "не парились".

В Сети появилось видео, на кадрах которого очевидец решил поделиться своими впечатлениями от посещения сауны.

На кадрах электропечь, стоящая в помещении, искрится от любого неловкого движения посетителя.

"Я не знаю, насколько это безопасно, но, наверное, у них техническое обслуживание проходит. Они вот это все проверяют",  - сказал недовольный посетитель.

Это видео моментально разлетелось по популярным Telegram-каналам Узбекистана и стало настоящим хитом.

Ответа от хозяев заведения пока не последовало.

"Добро пожаловать, ребята! Пожаритесь на славу!", - шутит посетитель сауны.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, узбеки, Паркент, смешное видео, видеоролик, Видео



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