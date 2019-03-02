Танцуют все: в Рио-де-Жанейро стартовал главный карнавал года

В ближайшие дни жизнью бразильцев и гостей страны будет править самба.

Тысячи туристов ежегодно приезжают в Бразилию, чтобы увидеть зажигательные выступления артистов и танцовщиц. Национальный праздник начинается в пятницу и продолжается до "пепельной" среды.

Карнавал проходит по все стране, но "лакомый кусочек" достается жителям и гостям Рио-де-Жанейро. Основные мероприятия там проходят на Самбодроме — специальной улице, на которой проводят ежегодные парады и соревнования между учениками школ самбы. Трибуны, расположенные вдоль улицы, вмещают 70 тысяч зрителей.

В этом году карнавал в Рио продлится до 9 марта. Завершится грандиозный праздник парадом чемпионов — лучших представителей танцевальных школ.