Узбекские военнослужащие прошли в горах испытание на выносливость – видео

Погода вела себя капризно: днем температура воздуха составляла около 4-6 градусов ниже нуля, ночью опускалась до минус 20.

"Такие необычные трудности, еще и снег выше колен, стали для военнослужащих настоящим испытанием на выносливость", — отметили в пресс-службе Минобороны.

В рамках сборов прошли занятия по лыжной и огневой подготовке, преодолению горных рек, обрывов, скалистной местности и других препятствий.

Военнослужащие отработали тактические действия по ликвидации условной незаконной вооруженной группировки на высоте 2,5-3 тысячи метров над уровнем моря.