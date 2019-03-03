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Узбекские военнослужащие прошли в горах испытание на выносливость – видео

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© Youtube / Uz_ Armiya

В Учебно-тренировочном центре горной подготовки Минобороны Узбекистана прошли плановые 45–дневные учебные сборы.

Погода вела себя капризно: днем температура воздуха составляла около 4-6 градусов ниже нуля, ночью опускалась до минус 20. 

"Такие необычные трудности, еще и снег выше колен, стали для военнослужащих настоящим испытанием на выносливость", — отметили в пресс-службе Минобороны.

В рамках сборов прошли занятия по лыжной и огневой подготовке, преодолению горных рек, обрывов, скалистной местности и других препятствий.

Военнослужащие отработали тактические действия по ликвидации условной незаконной вооруженной группировки на высоте 2,5-3 тысячи метров над уровнем моря.

Теги:
горы, военные, Минобороны Узбекистана



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