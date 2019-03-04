Исинбаева о победах: на праздник есть один вечер — на утро ты снова никто

Спортсменка рассказала, что сначала очень радовалась и гордилась своими успехами, медалями и рекордами, но ее тренер сразу приучил свою воспитанницу к постоянной работе над собой для достижения новых результатов.
"Закончился турнир: овации, слезы радости, победа, новый мировой рекорд. Я счастлива, окрыленная выхожу на следующий день из номера гостиницы, а мне тренер говорит, мол, чего такая радостная? Это все было вчера – победы, рекорды, а сегодня ты снова никто. Надо работать, а не почивать на лаврах. Теперь я понимаю, насколько он был прав. Я не достигла бы таких успехов, если бы не продолжала работать над собой каждый день", — рассказала легендарная легкоатлетка.
Особую благодарность Елена Исинбаева выразила своим родным, которые создавали для нее все условия, чтобы она могла полностью посвятить себя большому спорту.
О том, как нужно относиться к своим успехам, чтобы не останавливаться на достигнутом, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.