Исинбаева о победах: на праздник есть один вечер — на утро ты снова никто

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная чемпионка мира и обладательница десятков мировых рекордов Елена Исинбаева рассказала, как закаляется настоящий характер победителя и что помогло ей достичь таких спортивных высот.

Спортсменка рассказала, что сначала очень радовалась и гордилась своими успехами, медалями и рекордами, но ее тренер сразу приучил свою воспитанницу к постоянной работе над собой для достижения новых результатов.

"Закончился турнир: овации, слезы радости, победа, новый мировой рекорд. Я счастлива, окрыленная выхожу на следующий день из номера гостиницы, а мне тренер говорит, мол, чего такая радостная? Это все было вчера – победы, рекорды, а сегодня ты снова никто. Надо работать, а не почивать на лаврах. Теперь я понимаю, насколько он был прав. Я не достигла бы таких успехов, если бы не продолжала работать над собой каждый день", — рассказала легендарная легкоатлетка.

Особую благодарность Елена Исинбаева выразила своим родным, которые создавали для нее все условия, чтобы она могла полностью посвятить себя большому спорту.

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"Я была ограждена от всех бытовых забот, все в доме ходили на цыпочках, пока я спала после тренировки. Если у меня была травма, вся семья переживала, если я восстанавливалась и одерживала новые победы – был общий праздник. Без этой поддержки я бы не справилась, конечно", — с благодарностью заключила олимпийская чемпионка.

О том, как нужно относиться к своим успехам, чтобы не останавливаться на достигнутом, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.