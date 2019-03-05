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Стильный, красивый, умный: учитель из Перми покорил учеников и соцсети

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Молодой учитель из Перми Вячеслав Посох победил в городском конкурсе профмастерства "Лучший мужчина в образовании".

Вячеславу 27 лет, он преподает английский язык в одной из пермских школ.

Он недавно приехал из Австралии, где в течение двух лет проходил стажировку, однако уже сумел заставить говорить о себе, победив на недавнем городском конкурсе "Мужчина в образовании".

Сегодня на страничку Вячеслава в Instagram подписано огромное количество людей, благодаря фотографиям, которые он там публикует.

Ну а школьницы идут на его уроки с особым удовольствием, ведь не каждый день встретишься с самым привлекательным учителем.




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