Стильный, красивый, умный: учитель из Перми покорил учеников и соцсети

Вячеславу 27 лет, он преподает английский язык в одной из пермских школ.
Он недавно приехал из Австралии, где в течение двух лет проходил стажировку, однако уже сумел заставить говорить о себе, победив на недавнем городском конкурсе "Мужчина в образовании".
Сегодня на страничку Вячеслава в Instagram подписано огромное количество людей, благодаря фотографиям, которые он там публикует.
Ну а школьницы идут на его уроки с особым удовольствием, ведь не каждый день встретишься с самым привлекательным учителем.