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Ход коньком: искрометное выступление узбекских фигуристов к 8 марта

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В честь Международного женского дня в Ташкенте состоялся настоящий праздник для любителей фигурного катания. Высший пилотаж на льду продемонстрировали воспитанницы местных спортивных школ и профессиональные спортсмены.

В празднике, который состоялся на ледовой арене Ice City, приняли участие юные спортсмены-победители, призеры чемпионатов и международных турниров.

Среди выступавших призеры международного турнира Volvo Cup, проходившего Латвии, победитель соревнований "Ташкентские коньки" и триумфаторы первых зимних спортивных игр "Дети Азии", призер международного турнира в Таиланде Asia Challenge cup, а также обладатель золотых наград международного турнира Grand Trophy в Санкт-Петербурге.

Уже в середине марта в Ташкенте откроется первый в республике полноценный ледовый дворец, а значит развитие зимних видов спорта получит новый импульс.

Самые яркие моменты фестиваля в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
фестиваль, Фигурное катание, Узбекистан, Ташкент



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