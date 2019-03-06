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Как в воду кануло: щенок пытается съесть нарисованную кость - милейшее видео

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Пользователи растроганы милым видео в Сети.

На днях Сеть поразило милое видео с щенком. На этом видео собака недоумевает, так как не может полакомиться косточкой, лежащей в миске.

В чем же дело? Секрет прост. Косточка – всего лишь рисунок на дне миски. Однако отважным малыш не оставляет попыток заполучить желанное угощение.

Рядом мы можем наблюдать "товарища по несчастью", который скорее всего уже оставил попытки добраться до косточки и обреченно наблюдает за происходящим.

Видео с шуткой хозяев стремительно набрало популярность, а пользователи социальных сетей искренне посочувствовали щенкам.

Подробнее – смотрите в видео!

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