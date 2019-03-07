Ловкость кошки, грация картошки - это видео позабавило Сеть

У представителей семейства кошачьих на этом видео не всегда получается преодолеть препятствия, но с задачей развеселить зрителей они точно справляются.
Смотрите самые забавные кадры из жизни котов и кошек.
Коты и кошки иногда поражают хозяев своей ловкостью, а иногда смешат неуклюжестью.
У представителей семейства кошачьих на этом видео не всегда получается преодолеть препятствия, но с задачей развеселить зрителей они точно справляются.
Смотрите самые забавные кадры из жизни котов и кошек.
Посмотрев видео, на кадрах которого офицер убаюкивает испуганного щеночка в ветеринарной клинике, вы сами захотите к нему на ручки.
Американский телеканал HBO представил трейлер заключительного сезона саги. Первая серия выйдет на экраны 14 апреля.
В испанском городе Лусон состоялся карнавал Diablos de Luzon. Его участники изображают чертей Лусона (исп. Diablos de Luzón). Смотрите на видео, как проходит шествие.
Видео с невозмутимым смельчаком облетело Сеть.