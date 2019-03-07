Ловкость кошки, грация картошки - это видео позабавило Сеть

Коты и кошки иногда поражают хозяев своей ловкостью, а иногда смешат неуклюжестью.

У представителей семейства кошачьих на этом видео не всегда получается преодолеть препятствия, но с задачей развеселить зрителей они точно справляются.

Смотрите самые забавные кадры из жизни котов и кошек.