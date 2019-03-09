Кит выплюнул дайвера, который случайно попал к нему в пасть – видео

Издание The Daily Mail опубликовало интервью с Райнером Шимфом, который рассказал, как чуть не стал жертвой кита.
Фотограф рассказал, как он вместе со своей командой снимал уникальное природное явление, когда пингвины, тюлени, дельфины, киты и акулы собираются на "званый ужин" из сардин.
В пасть киту Шимф угодил, пытаясь снять акулу, проплывавшую через стаю сардин.
Шимпф рассказал, что, находясь в воде, он почувствовал сильное давление на ногу, а затем кит начал его заглатывать.
Мужчину спасло то, что по своей природе киты - не людоеды. Поэтому животное вскоре "выплюнуло" Шимпфа.