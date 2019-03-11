Мамы они такие: собака зовет людей на помощь, чтобы те спасли ее щенка - видео

Мамы сделают все для своих малышей: посмотрите самое трогательное на свете видео.

Видео, на котором собака зовет на помощь к своему малышу людей - уже набрало миллионы просмотров по всему миру.

Эти трогательные кадры никого не оставили равнодушным.

В Индии на одной из улиц месяц назад люди услышали жалобный лай, который не прекращался несколько часов.

Когда все пришли на то место, откуда доносился лай - люди увидели, как мама-собака просит кого-нибудь помочь ей, ведь ее малыш был в опасности и умирал прямо на асфальте.

Добрые люди взяли щенка себе, выходили его и позже отдали обратно к маме.

Как была счастлива мама - смотрите видео!