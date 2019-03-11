Милые пушистики: трех детенышей красной панды показали в зоопарке Сиднея

Малыши родились седьмого декабря. Это стало настоящим событием для сотрудников зоологического парка.
Красная или малая панда - это хищное животное, которое питается в основном растительной пищей. Размером оно немного крупнее кошки.
Трех детенышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка Таронга в Сиднее.
Малыши родились седьмого декабря. Это стало настоящим событием для сотрудников зоологического парка.
Красная или малая панда - это хищное животное, которое питается в основном растительной пищей. Размером оно немного крупнее кошки.
Мамы сделают все для своих малышей: посмотрите самое трогательное на свете видео.
Малыши живут в заповеднике Коста-Рики. Когда животные вырастут, их выпустят в дикую природу.
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