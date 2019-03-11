Милые пушистики: трех детенышей красной панды показали в зоопарке Сиднея

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Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовал курс валют Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов. 161

В Ташкенте продлили закрытие участка улицы Бешагач Схема движения транспорта была изменена в связи со строительством первого в стране ледового комплекса. 43