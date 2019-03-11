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Милые пушистики: трех детенышей красной панды показали в зоопарке Сиднея

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video : 2019 Associated Press

Трех детенышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка Таронга в Сиднее.

Малыши родились седьмого декабря. Это стало настоящим событием для сотрудников зоологического парка. 

Красная или малая панда - это хищное животное, которое питается в основном растительной пищей. Размером оно немного крупнее кошки.

Теги:
Зоопарк



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Милые пушистики: трех детенышей красной панды показали в зоопарке Сиднея
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