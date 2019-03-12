Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео

Большой и ленивый бульдог не хочет подниматься ради "самой вкусной в мире вкусняшки", а его друг настаивает. Чем закончится противостояние лени и активности? Смотрите видео!

Не все собаки любят играть. Некоторые из них настолько ленивые, что даже за вкусняшку не готовы подняться и пойти ее отнимать.

На этом видео французский бульдог пытается хоть как-то расшевелить своего друга - английского бульдога.

Дело в том, что хозяева угостили своего питомца специальным лакомством для собак, но тот не захотел просто так его есть, ему нужно было показать своему лучшему другу "самую вкусную в мире вкусняшку".

Естественно, когда большой и ленивый друг все-таки обратил на внимание французского бульдога, он начал убегать от него с лакомством.

Так кому в итоге достанется вкусняшка? Смотрите видео!