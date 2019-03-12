Вокал кота Элтона не уступает многим поп-звездам – видео

Как с помощью бесплатной программы сделать своего питомца знаменитым.

В Сети появился ролик со странно мяукающим котом. На нем хозяин с помощью специальной программы попытался сделать мяуканье своего питомца более мелодичным.

Бенгальский кот Элтон моментально стал звездой Интернета.

"Элтон устал от своей популярности и сейчас отдыхает, без автографов пожалуйста" – чуть позже пошутил хозяин в одной из своих социальных сетей.

Этот прием обработки голоса называется автотюн. Он очень популярен среди исполнителей поп-музыки, потому как помогает скрыть недостатки вокального мастерства.

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