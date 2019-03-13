Кошки сходят с ума от автотюна - смешное видео

Знаменитый Элтон-кот покорил сердца...кошек. О том, как животные реагирует на его пение - смотрите в нашем видео.

Один из пользователей загрузил видео, на котором кошки, Зои и Скарлет ведут себя довольно странно.

Они прыгают через ноутбук и отчаянно мяукают. Виноват во всем ролик, запущенный на компьютере. На нем хозяин с помощью специальной программы попытался сделать мяуканье своего питомца более мелодичным.

Бенгальский кот Элтон моментально стал звездой Интернета и как мы видим, даже обрел пушистых фанатов. Этот прием обработки голоса называется автотюн. Он очень популярен среди исполнителей поп-музыки, потому как помогает скрыть недостатки вокального мастерства.

Многие в пользователи комментариях предполагают, что Зои и Скарлет таким образом наоборот выражают свое недовольство качеством исполнения такого знакомого им "мяу".

Оцените и вы, посмотрев видео.