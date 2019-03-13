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Повсюду оружие и боеприпасы: кадры логова террориста в Самарской области

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НАК РФ

В Самарской области ликвидировали боевика, планировавшего теракт в месте массового скопления людей.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ФСБ сообщили о вооруженном мужчине в одном из частных домов села Екатериновка Безенчукского района. Прибывшие на место правоохранители предложили бандиту сдаться, однако в ответ он открыл огонь и кинул боевую гранату.

Сотрудники ФСБ нейтрализовали злоумышленника. В доме, где находился террорист, обнаружили оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Эксперты выяснили, что боевик был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с единомышленниками за рубежом, заявили представители НАК. Спецслужбы выясняют, кто был его сообщником.

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Теги:
Терроризм, Самарская область, Россия



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