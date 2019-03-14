Эктор Купер: наша главная цель— чемпионат мира

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал о целях, которые он ставит перед командой на ближайший China Cup - 2019 и в долгосрочной перспективе.

China Cup - 2019 пройдет с 21 по 25 марта в китайском городе Гуанси. В турнире примут участие сборные Уругвая, Китая и Таиланда.

"Международный турнир China Cup-2019 станет подготовительным этапом к отборочным матчам чемпионата мира. В этом турнире будут участвовать сильные команды. На протяжении 8 дней мы проведем 2 игры. Для нас будет очень полезным выйти на поле против такой национальной сборной, в которой выступают сильнейшие футболисты Луис Суарес, Диего Годин, Эдинсон Кавани", - заявил Купер.

Главная цель на этом турнире - улучшить игру сборной Узбекистана. Кроме того, сейчас все внимание тренерского штаба сборной Узбекистана сосредоточено на завоевании путевки на чемпионат мира.

"Вместе со сборной Узбекистана мы анализируем матчи национальных сборных, участвовавших в Кубке Азии. Мы можем встретиться с ними снова на отборочном этапе ЧМ. Я могу сказать, что если мы будем работать сплоченно, то мы сможем победить азиатских грандов, таких как Япония, Австралия и Южная Корея. Мы просто должны полагаться на себя", - добавил он.

По решению оргкомитета 22 марта национальная команда Узбекистана выйдет на поле против Уругвая. Накануне представители Китая сыграют с Таиландом. 25 марта победители двух пар померятся силами в финальном противостоянии. Кроме того, команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за 3-е место.