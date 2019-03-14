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Эктор Купер: технологии никогда не заменят в футболе живое общение

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер рассказал, как готовится с командой к новому турниру, заметив. что новые технологии хоть и помогают игрокам и наставникам, но не способны полностью заменить человеческое общение.

Эктор Купер подчеркнул, что в тренерском штабе есть сотрудники, анализирующие статистические данные, полученные с помощью современных технологий. Однако сам он занят более стратегическими вещами и работой с командой на прямую.

"Футбол не может быть только на аналитике, необходимо живое общение. Технологии нам помогают, федерация нам предоставляет всю необходимую технологическую базу для подготовки, но ведь есть еще и другое - патриотизм, самоотдача, настрой игроков на игру. Этого не сможет заменить техника, нужно живое общение с командой", — подчеркнул Купер в ходе пресс-конференции.

Наставник "Белых волков" добавил, что главной целью на среднесрочную перспективу остается выход в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Комментарий тренера национальной сборной смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

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Теги:
технологии, Эктор Купер, Футбол, Узбекистан



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