Эктор Купер: технологии никогда не заменят в футболе живое общение

Эктор Купер подчеркнул, что в тренерском штабе есть сотрудники, анализирующие статистические данные, полученные с помощью современных технологий. Однако сам он занят более стратегическими вещами и работой с командой на прямую.
"Футбол не может быть только на аналитике, необходимо живое общение. Технологии нам помогают, федерация нам предоставляет всю необходимую технологическую базу для подготовки, но ведь есть еще и другое - патриотизм, самоотдача, настрой игроков на игру. Этого не сможет заменить техника, нужно живое общение с командой", — подчеркнул Купер в ходе пресс-конференции.
Наставник "Белых волков" добавил, что главной целью на среднесрочную перспективу остается выход в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Комментарий тренера национальной сборной смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.