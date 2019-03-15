На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео

От того, что делает этот руфер по имени Элвис Богдановс захватывает дух.

20-летний парень, рискуя своей жизнью, забрался на 90-метровое здание в Лондоне и исполнил невероятные трюки.

Когда Элвис спокойно шагает по очень тонкой железной перекладине или висит на одной руке на этой же перекладине - даже у вас подскакивает адреналин.

По словам парня, он тренируется всю свою жизнь и если ты уверен в том, чем ты занимаешься - ты никогда не упадешь вниз.

А еще все это действие происходит на фоне красивейшего заката в Лондоне, поэтому вам срочно нужно посмотреть это видео!