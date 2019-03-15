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На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео

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Самые невероятные трюки руфера на фоне лондонского заката - смотрите в захватывающем видео.

От того, что делает этот руфер по имени Элвис Богдановс захватывает дух.

20-летний парень, рискуя своей жизнью, забрался на 90-метровое здание в Лондоне и исполнил невероятные трюки.

Когда Элвис спокойно шагает по очень тонкой железной перекладине или висит на одной руке на этой же перекладине - даже у вас подскакивает адреналин. 

По словам парня, он тренируется всю свою жизнь и если ты уверен в том, чем ты занимаешься - ты никогда не упадешь вниз.

А еще все это действие происходит на фоне красивейшего заката в Лондоне, поэтому вам срочно нужно посмотреть это видео!

Теги:
блогер, спорт, Спорт, Одноклассники, Одноклассники, одноклассники, красота, смешное видео, видеоролик, Видео, Лондон, крыша



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