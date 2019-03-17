Ростовчанина на стремянке сбили две машины, а он остался невредим - видео

Ростовчанин прославился в Сети после выхода нескольких видеороликов, где он исполняет опасные трюки на автомобилях или в экстремальных условиях.
На очередной записи видно, как каскадер стоит на деревянной лестнице посреди дороги, а на него несутся на скорости в 80 километров в час сразу два автомобиля, сметая опору на своем пути. Чеботарев ловким прыжком в последний момент покидает опасную зону и благополучно приземляется на землю позади промчавшихся мимо авто.
Сам экстремал призывает зрителей ни в коем случае не повторять его трюки во избежании несчастных случаев.