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Киевский свинарник, или Чем националисты завалили полицейских на Украине

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Участники пикета потребовали от президента Порошенко принять меры в отношении участников коррупционной схемы "Укроборонпрома". Протестующие закидали администрацию президента игрушечными свиньями, выражая желание увидеть "Свинарчуков за решеткой".

Активисты "Национального корпуса" провели в центре Киева акцию против хищений в оборонной сфере. Около двух тысяч человек отправились с майдана Незалежности к администрации президента, хотя сам глава государства сейчас в Полтавской области.

Как следует из видео, у здания администрации активисты наткнулись на кордон из правоохранителей. Пройти к администрации им не удалось, и они начали бросать плюшевые игрушки в сторону здания, некоторые попадали в силовиков. Кроме того, участники акции установили большую рогатку, из которой продолжили обстрел. Стычек с силовиками не было.

Теги:
Пикет, полиция, Украина



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