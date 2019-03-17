Киевский свинарник, или Чем националисты завалили полицейских на Украине

Активисты "Национального корпуса" провели в центре Киева акцию против хищений в оборонной сфере. Около двух тысяч человек отправились с майдана Незалежности к администрации президента, хотя сам глава государства сейчас в Полтавской области.

Как следует из видео, у здания администрации активисты наткнулись на кордон из правоохранителей. Пройти к администрации им не удалось, и они начали бросать плюшевые игрушки в сторону здания, некоторые попадали в силовиков. Кроме того, участники акции установили большую рогатку, из которой продолжили обстрел. Стычек с силовиками не было.